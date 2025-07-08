中職／台灣太熱了？李珠珢剪俏麗短髮引粉絲熱議

「AI女神」李珠珢今天將在韓職LG雙子隊賽事登場應援，有粉絲分享李珠珢今天的照片，俏麗短髮引發網友們熱議。

李珠珢今天和10日將為LG雙子應援，有粉絲分享她的新髮型，照片一出立刻引發網友討論，「俏麗清爽的感覺，超級可愛」、「應該是台灣太熱剪短比較涼快」、「太意外了，但也是很可愛」、「聽說女生失戀會把頭髮剪短」、「會不會有粉絲要幻滅了？」

李珠珢即將在7月24日迎來21歲生日，已有台灣粉絲提前做生日應援，租下公車廣告為她慶生，李珠珢也透過IG限動分享照片。

李珠珢的公車廣告生日應援。

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