中職／運動明星遭詐騙集團冒名 陳傑憲、林書豪籲別上當

詐騙案層出不窮，人氣運動明星也成詐騙集團冒名新工具，包括中華職棒統一獅隊陳傑憲與職籃TPBL新北國王隊林書豪，都不約而同在社群呼籲粉絲，不要受騙上當。

去年在世界12強棒球賽率中華隊奪冠，榮膺大會MVP的獅隊球星陳傑憲有帥氣外型、一流球技，虜獲大批粉絲，沒想到超人氣卻被當成詐騙工具，有不肖詐團宣稱以陳傑憲名義辦夏令營，打算大撈一筆。

陳傑憲透過經紀公司仁茂國際行銷有限公司在社群網站臉書（Facebook）表示，中職下半季賽季已開打，陳傑憲目前專注比賽，無規劃及參與任何訓練營或夏令營，近期網路上出現以陳傑憲領軍為名的活動都是詐騙。

獅隊也發布聲明說，近期網路出現許多非球團官方，且無授權情況下擅自以球員名義進行活動報名或招生宣傳等不實內容，球團及選手沒辦這些活動，內容涉誤導或侵權，民眾務必確認活動是否為官方或經授權單位舉辦，不要輕信、報名任何來路不明活動。

此外，效力台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊的林書豪近日透過臉書澄清，沒在台灣以林書豪名義辦任何籃球訓練營，「任何相關的宣傳或廣告皆不屬實，請大家提高警覺，保護自己的個人資料與隱私。」

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