中職／提前半年排明年大巨蛋檔期 保底例行賽41場

中職今天舉行領隊會議，主要協調明年台北大巨蛋場次，會長蔡其昌表示，配合檔期作業時間提前半年，明年例行賽保底41場，其餘場次球團各自洽談，也針對花東賽程安排問題調整。

中華職棒今天舉行領隊會議，會後會長蔡其昌受訪表示，今天主要是協調明年台北大巨蛋場次，大巨蛋檔期都是前一年就先排定，如果按照過往中職賽程安排時程來不及，因此提前半年協調時間，早一點知道檔期，球團也可以早一點籌劃明年賽事和活動安排。

中職例行賽今年原本在台北大巨蛋安排52場賽事，下半季又多釋出14場，合計有66場，被問起明年場次數量，蔡其昌表示，聯盟是喊保底41場，包括每隊至少2輪，台北市球隊味全龍多1輪，還有今年總冠軍球隊明年開幕會有2場額度，其餘場次交給球團各自去跟遠雄談。

此外，花東例行賽過於集中1隊的問題，蔡其昌透露有在領隊會議中討論，希望可以平均分散，每隊都能平均服務到花蓮、台東的球迷。

中職表示，花蓮、台東例行賽安排，採取先抽出主場球隊安排順序，不排的球隊就遞補，按照主場排定順序指定客隊、不能重複，輪過一輪之後才能指定第2輪。

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