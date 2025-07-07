快訊

家暴防治有漏洞？專家曝「土城殺妻案」警訊：保護令引子彈

丹娜絲颱風釀災…停電竟奪一命！醫籲：備此救命醫材能多撐半小時

美國114歲嬤親曝長壽秘訣 100多年吃「這1物」不膩

中職／提前半年排明年大巨蛋檔期 保底例行賽41場

中央社／ 台北7日電
中職開始規劃明年大巨蛋場次。報系資料照
中職開始規劃明年大巨蛋場次。報系資料照

中職今天舉行領隊會議，主要協調明年台北大巨蛋場次，會長蔡其昌表示，配合檔期作業時間提前半年，明年例行賽保底41場，其餘場次球團各自洽談，也針對花東賽程安排問題調整。

中華職棒今天舉行領隊會議，會後會長蔡其昌受訪表示，今天主要是協調明年台北大巨蛋場次，大巨蛋檔期都是前一年就先排定，如果按照過往中職賽程安排時程來不及，因此提前半年協調時間，早一點知道檔期，球團也可以早一點籌劃明年賽事和活動安排。

中職例行賽今年原本在台北大巨蛋安排52場賽事，下半季又多釋出14場，合計有66場，被問起明年場次數量，蔡其昌表示，聯盟是喊保底41場，包括每隊至少2輪，台北市球隊味全龍多1輪，還有今年總冠軍球隊明年開幕會有2場額度，其餘場次交給球團各自去跟遠雄談。

此外，花東例行賽過於集中1隊的問題，蔡其昌透露有在領隊會議中討論，希望可以平均分散，每隊都能平均服務到花蓮、台東的球迷。

中職表示，花蓮、台東例行賽安排，採取先抽出主場球隊安排順序，不排的球隊就遞補，按照主場排定順序指定客隊、不能重複，輪過一輪之後才能指定第2輪。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

中職 中華職棒 味全龍

延伸閱讀

藍營台中黨部偽造罷綠連署 書記長陳劍鋒今凌晨100萬交保

檢方起訴國民黨台中市黨部集團犯罪 蔡其昌問：誰要道歉？

藍營台中黨部34人 猛抄偽造4258份罷綠連署手法曝光

詩人「詹冰全集」出版 外孫蔡其昌：感受到政治人物的渺小

相關新聞

中職／悍將拚新莊6連勝交給李東洺 主場平均觀眾數破萬緊咬兄弟

中職下半季賽事邁入第2周，富邦悍將隊將在新莊棒球場迎敵，進行單周5場主場比賽，明天對味全龍隊之戰推出李東洺登板先發，龍隊...

中職／統一獅尚勇！颱風夜趕車驚魂引質疑 陳傑憲發划龍舟影片自娛

統一獅隊6月6日與味全龍隊在天母棒球場激戰，終場以12比16不敵，結束了北上的3連戰。比賽結束後，統一獅隊要在休兵日前啟程南下，連夜趕回台南大本營。然而，這段返程的旅程因颱風丹娜絲的侵襲，變得驚險萬分

中職／提前半年排明年大巨蛋檔期 保底例行賽41場

中職今天舉行領隊會議，主要協調明年台北大巨蛋場次，會長蔡其昌表示，配合檔期作業時間提前半年，明年例行賽保底41場，其餘場...

中職／颱風吹破台南球場 獅隊賽程更動相隔7年再於新莊當主隊

丹娜絲颱風過境，台南棒球場、嘉義市棒球場都傳出受損，中華職棒聯盟今天領隊會議確定未來兩周賽程調整，統一獅隊5場主場賽事受...

中職／台南棒球場觀眾席屋頂颱風受損 獅將進行整體檢查

受到颱風丹娜絲影響，中職比賽場地台南棒球場觀眾席屋頂也受損，統一7-ELEVEn獅隊11日將在此安排3連戰，領隊蘇泰安表...

少棒／U12世界盃18名國手出爐 25日台南首戰古巴

U12世界盃棒球賽將於25日在台南市亞太國際棒球訓練中心開打，中華棒球協會少棒選訓委員通過中華少棒隊名單，18名國手出爐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。