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中職／颱風吹破台南球場 獅隊賽程更動相隔7年再於新莊當主隊
丹娜絲颱風過境，台南棒球場、嘉義市棒球場都傳出受損，中華職棒聯盟今天領隊會議確定未來兩周賽程調整，統一獅隊5場主場賽事受到影響，其中4場將分別借用澄清湖、新莊棒球場，台鋼雄鷹隊也有1場主場改期。
獅隊原訂11到13日面對樂天桃猿隊、16及17日面對富邦悍將隊，都在台南棒球場進行，因颱風造成屋頂受損，需進行建物整體安全檢修，未來兩周無法使用。因澄清湖在10日還有雄鷹主場賽事，獅隊11日比賽延到補賽周另行安排，12、13日改至澄清湖棒球場，16、17日則改到新莊棒球場。
獅隊前一次在新莊擔任主場球隊，已是2018年7月13到15日的3連戰，這回受到颱風影響，久違再次前進「新莊城堡」擔任主隊；前一次在澄清湖作東則是2023年6月8日。
此外，雄鷹原訂9日在嘉義市棒球場面對猿隊，也延期至補賽周。
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