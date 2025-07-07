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棒球／王建民教過帛琉國家隊 太平洋迷你運動會二度奪金
中華隊去年奪下世界12強棒球賽冠軍，轟動全球棒壇，帛琉總統惠恕仁向賴清德總統提議，想請中華隊協助該國棒球隊移地訓練，後來也順利來台，甚至中信兄弟隊投手教練王建民都親自指導，帛琉隊最近傳來好消息，在金牌戰以8：1擊敗關島隊，繼2007年奪金後，第2次在太平洋迷你運動會封王。
體育署4月起和外交部、國立體育大學聯手，邀請清華大學教練林琨瀚、國立體育大學教練林衛宣協助帛琉隊集訓兩個月，王建民也到國體大棒球場擔任客座教練，成為該國球員崇拜的偶像，當場開起簽名會。
體育署指出，6月進一步派遣教練團，賽前1周前往帛琉協助備戰，教育部次長張廖萬堅與體育署署長鄭世忠也在上周前往帛琉加油，很高興我國與帛琉透過運動平台共創兩國國民的喜悅；根據駐帛琉大使黎倩儀轉述，惠恕仁在現場不斷感謝台灣，球員也不斷向大使喊出：「我愛台灣！」
體育署表示，很高興能與外交部繼去年巴黎奧運之後，再次成功合作。
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