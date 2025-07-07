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中職／悍將拚新莊6連勝交給李東洺 主場平均觀眾數破萬緊咬兄弟

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中華職棒富邦悍將投手李東洺。富邦悍將提供
中華職棒富邦悍將投手李東洺。富邦悍將提供

中職下半季賽事邁入第2周，富邦悍將隊將在新莊棒球場迎敵，進行單周5場主場比賽，明天對味全龍隊之戰推出李東洺登板先發，龍隊則由洋投鋼龍應戰。

悍將從6月17日起在新莊球場5連勝，再往前一戰在台北大巨蛋贏球，目前更是主場6連勝，明天也要爭取對戰龍隊3連勝。

李東洺本季10場先發投出2勝4敗、防禦率4.37，對戰龍隊兩場合計6.1局失6分，吞下1敗；鋼龍12場先發6勝2敗、防禦率3.01，對悍將兩場合計10.1局失5分，拿到1勝1敗。

中職本季已經進行188場比賽，悍將上半季30場主場湧進30萬8652人，單場平均10288人排名第2，只落後中信兄弟隊的12415人；其中新莊球場26場比賽單場平均8210人，在所有球場排名第3，只落後大巨蛋（19233人）、台中洲際棒球場（9762人），人氣愈來愈旺。

兄弟本周也在台中洲際球場進行5場比賽，明天推出洋投黃博多先發，統一獅隊布雷克登板，將是兩隊下半季首次交手。

黃博多本季14場先發投出7勝3敗、防禦率2.45，只落後台鋼雄鷹隊後勁1勝，明天有機會追平，並列全聯盟領先；黃博多上半季對戰獅隊兩場，合計14局失4分（3分自責）、投出1勝。

布雷克12場先發5勝4敗、防禦率3.27，包括對兄弟4場合計23局失5分（4分自責），戰績1勝2敗；布雷克已經效力獅隊6季，只差2勝就可加入「50勝俱樂部」。

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中職 布雷克 李東洺

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