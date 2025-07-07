少棒／U12世界盃18名國手出爐 25日台南首戰古巴

統一獅隊6月6日與味全龍隊在天母棒球場激戰，終場以12比16不敵，結束了北上的3連戰。比賽結束後，統一獅隊要在休兵日前啟程南下，連夜趕回台南大本營。然而，這段返程的旅程因颱風丹娜絲的侵襲，變得驚險萬分

2025-07-07 13:10