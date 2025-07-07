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少棒／U12世界盃18名國手出爐 25日台南首戰古巴
U12世界盃棒球賽將於25日在台南市亞太國際棒球訓練中心開打，中華棒球協會少棒選訓委員通過中華少棒隊名單，18名國手出爐。
中華隊名單如下：
投手7人─ 侯東佑 ( 台北市 ) 、吳尚澄 （高雄市）、陳啟盛 ( 台北市 )、鍾定栩 ( 台中市 )、黃宇謙 ( 高雄市 ) 、謝承濬 ( 桃園市 ) 、陳宇申 ( 台南市 )。
捕手2人─ 李權恩 ( 台北市 )、古夢杰 ( 台東縣 )。
內野手5人─ 林書延 ( 台北市 )、李秉容 ( 新北市 )、張允恩 ( 桃園市 )、 王威 ( 高雄市 ) 、李昀潤 ( 桃園市 ) 。
外野手4人─莊英翊 ( 台北市 )、何羣 ( 高雄市 )、胡誠恩 ( 台東縣 ) 、林楷宸 （新竹縣）。
今年將是第8屆U12賽事，中華隊由總教練章子健 領軍， 兩名教練林閔建、吳亮頡，各縣市球員包括北市5人、高市4人、桃市3人、東縣2人、新北、中市、南市、竹縣各1人。
中華隊分在預賽A組，25日晚上6點半首戰古巴，同組對手還有日本、墨西哥、澳洲、德國。
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