中職／台南棒球場觀眾席屋頂颱風受損 獅將進行整體檢查

受到颱風丹娜絲影響，中職比賽場地台南棒球場觀眾席屋頂也受損，統一7-ELEVEn獅隊11日將在此安排3連戰，領隊蘇泰安表示，球迷看球安全為第一要件，會針對球場整體檢查。

颱風丹娜絲影響，台南地區風強雨大，獅隊主場台南棒球場的內野觀眾席屋頂受到強風吹襲也受損；獅隊8、9日是客場比賽在台中洲際棒球場與中信兄弟交手，11日起回到主場台南，將與樂天桃猿安排3連戰。

對於球場受損狀況，蘇泰安表示，會以球迷看球安全為第一要件，接下來除了屋頂天花板外，也針對球場全面檢查，畢竟颱風的影響甚鉅，無論是顯而易見的損壞或潛在性的危險都必須設法改善。

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