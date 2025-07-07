中職／王建民呼籲關注老憨照護 找「兄弟」響應笑答：每人交一點

喜憨兒基金會今天舉辦30周年記者會，前大聯盟投手、現任中信兄弟隊投手教練王建民擔任公益大使，呼籲社會關注「老憨照護」議題，盼他們的笑容可以延續下一個30年。王建民呼籲，「不管是金錢或陪伴，都會是很大幫助。」被問到是否會找兄弟選手響應募款，他笑答：「會啊！叫他們每個選手交一點。」

長期關注心智障礙者照護與福利議題的喜憨兒基金會，今年邁入30周年，幫助超過萬名憨兒，每年至少服務1000名憨兒及家庭，成為我國心智障礙福利體系的重要推手。隨著服務對象年齡漸增，今天在記者會上宣布，下一個目標聚焦在「老憨照護」，邀請王建民擔任公益大使，呼籲各界關注老憨退休後的照護斷層與「雙老家庭」困境。

心智障礙者由於身體限制，約35歲就會出現退化徵兆，包括體能下降、反應力變差，難以在職棒繼續工作。王建民也在記者會上被問到當初從選手生涯面臨退休的心境，他坦言：「當時不想從球場上退下來，但身體真的沒辦法應付球場上體力，克服肩膀上的傷也滿困難，必須轉換跑道。」他說剛退休時，感覺沒有個目標，剛好有機會回到台灣擔任教練，「人生下一階段，希望可以培養更多好的選手。」

王建民透過這次代言與憨兒互動，他透露有先打電話問擔任特教老師的朋友，如何與他們相處，結果實際碰面後發現一點都不難，看到他們純真笑容，真誠與他們相處就好，看到他們對每件事勇於踏出挑戰的腳步，他也呼籲：「希望大家用行動幫助憨兒，多一點陪伴、互動，對他們都是支持，希望他們的笑容可以永續下去，再有下一個30年。」

活動上也公布30週年募款專案，邀請社會大眾支持喜憨兒基金會，被問到是否會找「兄弟」們響應？王建民說：「會啊！我會叫他們每個選手交一點。」 喜憨兒基金會今天舉辦30周年記者會，前大聯盟投手、現任中信兄弟隊投手教練王建民擔任公益大使。記者陳宛晶／攝影 喜憨兒基金會今天舉辦30周年記者會，前大聯盟投手、現任中信兄弟隊投手教練王建民擔任公益大使。記者陳宛晶／攝影

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