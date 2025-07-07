中職／黃恩賜不適因手肘游離體 德保拉進度也卡關

中信兄弟隊終結者黃恩賜近日傳出傷情，投手教練王建民今天出席活動，釋疑詳細狀況，是手肘內的游離體，在某個位置時會有卡住、無法伸直的狀況，詳細狀況還需檢查，目前無時間表。

兄弟5日以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，9局下為謝榮豪、陳冠穎先後登板，未見黃恩賜引起好奇，賽後揭露是在比賽中反映手部不舒服。

王建民表示，黃恩賜本來手肘就有游離體，到某個地方會卡住，沒辦法伸直，「目前就是先安排醫生檢查，再看下一步怎麼做，還不知道會需要休息多久。」

接下來的終結者位置，他點名呂彥青、蔡齊哲都可扛，至於已在二軍開始出賽的吳俊偉，王建民表示，他已經有兩次出賽，還需要適應投球後休息再投球以及連續出賽的登板頻率，預計還需要半個月到一個月才會升上一軍。

備受矚目的洋投德保拉，目前進度停滯，王建民說：「他第一次牛棚就感覺手好像還沒有恢復，還有緊繃，上禮拜六第二次丟到一半自己又停掉，也是感覺有不舒服。」

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