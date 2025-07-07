中職／統一獅尚勇！颱風夜趕車驚魂引質疑 陳傑憲發划龍舟影片自娛

統一獅隊6月6日與味全龍隊在天母棒球場激戰，終場以12比16不敵，結束了北上的3連戰。比賽結束後，統一獅隊要在休兵日前啟程南下，連夜趕回台南大本營。然而，這段返程的旅程因颱風丹娜絲的侵襲，變得驚險萬分，球隊巴士在狂風暴雨中「乘風破浪」，引發球迷的擔憂與熱議。

這場比賽結束後，正逢颱風即將登陸南台灣之際，此時南部可說是面臨強風暴雨的侵襲，統一獅隊的巴士在國道上行駛，可說是險象環生。自培選手高任孝途中在社群平台Threads上分享了車內的實況影片，畫面中可以看到大雨如瀑布般打在巴士的擋風玻璃上，幾乎無法辨識前方路況。

高任孝還拍攝到途中途經的便利商店外觀被強風吹毀，目擊到汽車翻覆事故、路樹傾倒等。網友們見狀對此影片反應激烈，有人表示：「這能見度恐怕不到10公分吧！」，更有人質疑為何球團不選擇在北部留宿，卻要頂著劇烈風雨冒險南下，讓球員的安危承受極大風險。

「車上可是好幾千萬的資產啊 統一球團幹嘛省這個飯店錢…」、「太誇張了…注意安全」、「球團可以直接在台北住一晚嗎？這樣真的太可怕了」、「要讓球員冒著風險在國道這樣？你們怎麼搞的，飯店一間都訂不到嗎？出事誰負責」、「只覺得我喵這次沒讓球員直接北部住一晚很傻眼！」；甚至連台南Josh看到影片都忍不住驚呼「天啊」。

統一獅隊的當家球星陳傑憲也在Instagram限時動態中發佈了一段幽默的划龍舟影片，並寫下：「目前蠻適合在獅巴上秀一波」，這樣的輕鬆語氣雖然讓球迷略感放鬆，但也難掩大家對這趟風雨夜行的擔憂。

所幸，高任孝在凌晨2點左右再次更新了社群平台，表示球隊已經平安抵達台南，才讓所有關心的球迷都鬆了一口氣。

統一獅球團領隊蘇泰安後續回應，球員們都已經安全抵達並在休息，平時也有提醒駕駛遇到風雨要降低車速，若日後遇到更大風雨狀況，會再做安全評估，感謝大家的關心。

陳傑憲發划龍舟影片自娛。圖截自IG

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