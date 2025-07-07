快訊

土城凶殺案家暴男殺死妻與小姨子後 臉書發文「你老婆被我殺了」

丹娜絲強襲！女星曝颱風夜惡夢 親姊被沖走身亡

土城凶殺案謝男殺死妻與小姨子在伸港投案 稱：妻不讓他看小孩

中職／獅隊巴士颱風夜南返安全性引討論 球員平安抵達

中央社／ 台北7日電
統一獅昨日作客天母比賽，沒想到回台南遇到颱風大作，造成一場驚魂記。 統一獅提供
統一獅昨日作客天母比賽，沒想到回台南遇到颱風大作，造成一場驚魂記。 統一獅提供

中職統一獅隊昨天客場出賽、賽後返回台南，碰上颱風丹娜絲風雨，隊長陳傑憲在社群寫上「這風雨蠻刺激的」，領隊蘇泰安表示，有提醒駕駛遇風雨時降低車速、球員已平安抵達。

統一7-ELEVEn獅隊昨天作客天母棒球場與味全龍隊交手，終場以12比16吞敗，比賽在晚間8時30分結束，獅隊賽後南返巴士遇上颱風丹娜絲帶來的風雨，隊長陳傑憲在社群Instagram上放上划龍舟影片，寫上「這風雨蠻刺激的」。

颱風夜風雨中移動的安全問題也引起討論，獅隊領隊蘇泰安表示，球員們都已經安全抵達並在休息，平時也都有提醒駕駛遇到風雨要降低車速，如果之後遇到更大風雨狀況，會再做安全評估，感謝大家的關心。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

統一7-ELEVEn獅 蘇泰安 陳傑憲

延伸閱讀

中職／獅隊10局險勝龍隊…陳傑憲形容林佳緯「無害」 盼他提升自我價值

中職／眼神對到都笑了 陳傑憲牽上徐若熙的手：享受看他投球

中職／獅隊添韓援！文慧真加盟UniGirls 最欣賞陳傑憲

中職／沒去開球貢獻兩場猛打 陳傑憲預感獅隊今年下半季不一樣

相關新聞

中職／統一獅尚勇！颱風夜趕車驚魂引質疑 陳傑憲發划龍舟影片自娛

統一獅隊6月6日與味全龍隊在天母棒球場激戰，終場以12比16不敵，結束了北上的3連戰。比賽結束後，統一獅隊要在休兵日前啟程南下，連夜趕回台南大本營。然而，這段返程的旅程因颱風丹娜絲的侵襲，變得驚險萬分

中職／黃恩賜不適因手肘游離體 德保拉進度也卡關

中信兄弟隊終結者黃恩賜近日傳出傷情，投手教練王建民今天出席活動，釋疑詳細狀況，是手肘內的游離體，在某個位置時會有卡住、無...

中職／獅隊巴士颱風夜南返安全性引討論 球員平安抵達

中職統一獅隊昨天客場出賽、賽後返回台南，碰上颱風丹娜絲風雨，隊長陳傑憲在社群寫上「這風雨蠻刺激的」，領隊蘇泰安表示，有提...

MLB／終結者99.9英里卡特球暴投送分 守護者慘吞10連敗

守護者隊的連敗噩夢不知何時才能結束，今天在主場對老虎隊之戰，9局下只差最後一顆好球就能解套，不料「終結者」克拉塞（Emm...

中職／本來不想用林子昱連3天登板 葉總：他一直說他可以

颱風前夕的天母棒球場打出火力四射的一戰，統一獅、味全龍隊各自敲出17支安打，由龍隊以16：12帶走勝利。吉力吉撈．鞏冠單...

中職／林智勝壘間被抓投手卻暴傳 誤以為有盜壘成功嘆「差1次」

味全龍隊今天以16：12擊敗統一獅隊，兩隊火力四射，龍隊的43歲老將林智勝先發也有猛打，還誤以為自己有1次盜壘成功，賽後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。