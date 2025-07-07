中職／獅隊巴士颱風夜南返安全性引討論 球員平安抵達
中職統一獅隊昨天客場出賽、賽後返回台南，碰上颱風丹娜絲風雨，隊長陳傑憲在社群寫上「這風雨蠻刺激的」，領隊蘇泰安表示，有提醒駕駛遇風雨時降低車速、球員已平安抵達。
統一7-ELEVEn獅隊昨天作客天母棒球場與味全龍隊交手，終場以12比16吞敗，比賽在晚間8時30分結束，獅隊賽後南返巴士遇上颱風丹娜絲帶來的風雨，隊長陳傑憲在社群Instagram上放上划龍舟影片，寫上「這風雨蠻刺激的」。
颱風夜風雨中移動的安全問題也引起討論，獅隊領隊蘇泰安表示，球員們都已經安全抵達並在休息，平時也都有提醒駕駛遇到風雨要降低車速，如果之後遇到更大風雨狀況，會再做安全評估，感謝大家的關心。
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