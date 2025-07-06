圖輯／颱風天中職龍16：12克獅 各敲17支安打

味全龍今晚在天母棒球場主場迎戰統一獅，龍隊第三棒吉力吉撈・鞏冠五打數擊出兩支陽春砲在內的五安打，貢獻三分打點，跑回五分，本季第五度獲選單場最有價值球員。第五棒「大師兄」林智勝三打數敲出三支安打，獲得一次保送，包辦三分打點，得一分。

第八棒蔣少宏則在七局下擊出逆轉的兩分打點一壘安打，八局下再度轟出兩分全壘打，個人包辦四分打點，跑回一分。終場龍隊以16：12擊敗獅隊，兩隊各擊出十七支安打，合得二十八分，締造天母棒球場單場最多分紀錄。 龍隊蔣少宏擊出兩分打點全壘打，個人包辦四分打點。記者侯永全／攝影 龍隊吉力吉撈．鞏冠單場擊出兩支陽春砲在內的五支安打，個人包辦三分打點，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影 龍隊林智勝三打數敲出三支安打，貢獻三分大點。記者侯永全／攝影

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