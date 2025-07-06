中職／本來不想用林子昱連3天登板 葉總：他一直說他可以

颱風前夕的天母棒球場打出火力四射的一戰，統一獅、味全龍隊各自敲出17支安打，由龍隊以16：12帶走勝利。吉力吉撈．鞏冠單場5安打、4長打、雙響砲，缺三壘打就是完全打擊，但本人渾然未覺，還是隊友提醒他才發現已經「聽牌」。

兩隊今天各敲3轟，吉力吉撈．鞏冠、林安可都是雙響砲，兩隊捕手蔣少宏、林岱安也都有全壘打演出，攜手施放煙火秀。

總教練葉君璋指出，「今天球看起來是真的滿會飛，不過感覺起來這場打者有慢慢抓到好的感覺，打序串連也滿不錯，可能就是希望可以保持下去，不用每場都像這樣，但如果打者可以正常表現，應該有一定水準。」

吉力吉撈則認為，團隊今天的火力不一定是颱風的影響，「有把做好該做的，教練、情蒐都有幫助我們，不要被昨天的比賽結果影響，持續做好該做的角色，態度做好。」此役缺三壘打就是完全打擊，第7局打到牆上，未挑戰三壘，他說自己完全沒想到這件事，「不知道自己成績是怎樣，是不是差三壘，是下來後隊友才在講。」

此外，兩隊昨天打到延長賽，龍隊已燒不少牛棚，葉總坦言，原本今天希望先發投手曹祐齊可以至少投到5局以上，結果3局就退場，「到最後就是靠打擊了。」

9局上的戰局再開劇場，林凱威面對3人次都沒解決，推出連三天登板的林子昱，葉君璋透露，「本來沒打算讓他投，他說他昨天沒幾球、說他可以，看他狀況滿不錯，一直跟我講他今天可以投，本來不想讓他投，但最後還是要用他。」至於林凱威的狀況，葉總認為，他在連兩天出賽時看起來手的狀況不是太好，還需要再觀察。 味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。記者侯永全／攝影

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