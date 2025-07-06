中職／林智勝壘間被抓投手卻暴傳 誤以為有盜壘成功嘆「差1次」

味全龍隊今天以16：12擊敗統一獅隊，兩隊火力四射，龍隊的43歲老將林智勝先發也有猛打，還誤以為自己有1次盜壘成功，賽後才得知紀錄為盜壘刺，他有注意到自己的這項紀錄，「我只要拚一盜就獨居第4（實際為第8）了，我想要盜一個看看。」

林智勝今天擔任先發指定打擊、第五棒出賽，4次打席全數上壘，包括3支安打、1次保送，貢獻3分打點。

林智勝此役再度寫下一籮筐「最高齡系」的紀錄，今天年紀為43歲186天，為史上最老單場3安打以上、3打點以上的選手。

此外，他在第5局靠保送上壘後，嘗試盜壘在壘間被抓到，江承峰還有餘裕多頓一拍再處理，卻傳出暴傳，讓林智勝一口氣站上三壘，紀錄上還是承擔一次盜壘刺，打破2001年7月19日林仲秋42歲299天最老盜壘刺紀錄。

看到江承峰這記暴傳讓自己在壘間存活，林智勝直言：「我嚇一跳」，他說看到投手動作比較大，所以想拚拚看，也知道自己目前和闕壯鎮都是160盜並列，「這算盜壘成功嗎？我只要拚一盜就獨居第四了，我想要盜一個看看。」賽後才得知紀錄為盜壘失敗，「等最高齡盜壘成功再通知我。」

談此役兩隊火力爆發，林智勝從氣象的角度分析，「大家都覺得八點要發颱風警報，結果說新竹以北都上班上課。也沒有想太多，想說颱風想辦法先得分，相信對方也是一樣，兩隊拚勁真的滿棒，很精彩的一場比賽。」至於自己提前退場，他釋疑並無大礙，只是快要抽筋，「我怕打安打跑不回來，叫一個腳比較快的。」

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