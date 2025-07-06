中職／開轟笑說風吹的 張閔勛：我平常有做善事

颱風天前夕，今天中職兩場比賽合計誕生9轟，桃園棒球場的富邦悍將與樂天桃猿隊之戰就有3轟，締造生涯最多轟的張閔勛笑說：「感謝老天。」

猿隊今天以7：2擊敗富邦悍將隊，3局下林承飛的3分砲締造5分大局奠定勝基，7局下張閔勛也敲出陽春砲；而悍將則是在8局上靠申皓瑋的陽春砲打破鴨蛋。

談到今天的風勢，猿隊總教練古久保健二也說：「打到左外野的高飛球，感覺就很有機會形成長打，結果也是有幾支全壘打。」今天除了林承飛打到中外野，另兩發都是左外野全壘打。

至於張閔勛那一轟，古久保健二無法判斷，但就算風勢多少有影響，「也要自己確實擊球才行。」張閔勛本人則說，風勢多少有幫助，「這裡是我家耶，而且我平常有在做善事。」

張閔勛那一轟也是本季第3轟，寫下生涯新高，但張閔勛自認沒有特別做什麼改變，還是照正常的想法去攻擊，「我打第8棒也是一樣的方式。」

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