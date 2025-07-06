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中職／首獲MVP有重大意義 波賽樂談跳舞：我表現最糟的地方

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手波賽樂。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手波賽樂。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊先發投手波賽樂今天6局無失分的演出，幫助球隊以7：2擊敗富邦悍將隊，他也獲選生涯第一次的單場MVP，雖然賽後舞步被球迷稱讚可愛，但波賽樂自評：「那是我今天表現最糟糕的地方。」

波賽樂今天只被敲出3支安打，另有6次三振，也讓他雖然有5次四壞、1次觸身球，卻能力保不失，總教練古久保健二指出，這是波賽樂今天需要反省的地方，保送偏多導致用球數過高，「但他勇於跟打者對決，這是好的地方，只不過取得好球數後，專注邊邊角角，導致壞球偏多。」

波賽樂則認為，數據上雖然呈現是如此，「但有幾球是接近好球帶邊緣，有機會被判好球。幸運的是保送多半在2出局後，沒有造成失分。」

上半季表現不盡理想，但下半季第一次出賽就拿下MVP，波賽樂接受隊友的瘋狂潑水洗禮，他笑說：「很有趣，我也會潑他們，這是回禮吧。」

波賽樂也直言MVP獎項對自己意義重大，「代表我能成為自己想要的樣子。」但對於跳舞部分自認還需努力，「我想要簡單一點，但卻來比較複雜的舞步，我希望可以跳得更好，第一次嘛，完全沒練習。」

本季波賽樂對悍將兩場先發都是6局無失分，他表示：「他們的打線很好，從昨天的比賽就看得出來。但對他們來說不幸運是，對到我兩次，剛好都是剛調整好，狀況正好的時候。」

波賽樂指出，這段期間教練團幫助自己很多，投球機制上有做小改變，也期待自己下半季可以維持相同演出，而今天捕手張閔勛也幫助了自已，「他是老經驗球員，能夠讓我穩定下來、不用搖太多頭，上半季的狀況有時是自己想太多，導致節奏亂掉，造成不必要失分。」

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古久保健二 富邦悍將 樂天桃猿

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