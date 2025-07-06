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中職／吉力吉撈5安、雙響砲 龍隊隔27年爆打16分只夠險勝獅隊
味全龍隊今天找到超級捕手、超級一壘手，還找到有經驗的資深強打，擔任一壘手出賽的吉力吉撈．鞏冠單場5安打、4長打、雙響砲，捕手蔣少宏雙安、貢獻4分打點，包括一發兩分砲，43歲老將林智勝3安猛打、4打席都上壘，全隊狂敲17支安打，終場以16：12擊敗統一獅隊。
颱風來臨前的天母棒球場，兩隊打線火花四射，先發投手都未能完成5局投球，龍隊曹祐齊先發3局被敲7安打、失4分，獅隊梅賽斯先發4局被敲7安打、失6分（責失2分）。
獅隊曾數度握有優勢，包括第六局，龍隊後援投手王定穎面對4人只抓到1個出局，因1安打、2四死球保送釀成滿壘，呂偉晟登板的第1球就被林安可掃出滿貫砲，獅隊取得9：7領先。
龍隊第七局再度改寫劇本，王鏡銘遭吉力吉撈．鞏冠、林智勝雙雙敲出二壘打串連先追近到1分差，後續兩保送堆成滿壘，蔣少宏從辛俊昇手中敲安、一棒帶有兩分打點逆轉戰局，龍隊該局攻下3分，取得11：9領先。
林安可八局上敲陽春砲、單場雙響砲，縮小到1分差，吉力吉撈．鞏冠八局下以另一發陽春砲再度強壓獅隊氣勢，引爆龍隊5分大局，包括蔣少宏的兩分砲。龍隊隊史相隔27年再度單場攻下16分以上，前一次已是1998年9月22日。
龍隊帶著16：10進入9局上，還是面臨獅隊強力追擊，林凱威面對3人次沒拿到出局數退場，陳重廷面對林子昱敲安追回兩分，讓戰局一度又緊繃，龍隊狂攻16分卻還是贏得驚險。
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