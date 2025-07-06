快訊

中市21歲黑戶青年身分確定！尋獲恩人蘇乙青：期待見面的一天

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／吉力吉撈5安、雙響砲 龍隊隔27年爆打16分只夠險勝獅隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
吉力吉撈．鞏冠單場5安打、4長打、雙響砲。記者侯永全／攝影
吉力吉撈．鞏冠單場5安打、4長打、雙響砲。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天找到超級捕手、超級一壘手，還找到有經驗的資深強打，擔任一壘手出賽的吉力吉撈鞏冠單場5安打、4長打、雙響砲，捕手蔣少宏雙安、貢獻4分打點，包括一發兩分砲，43歲老將林智勝3安猛打、4打席都上壘，全隊狂敲17支安打，終場以16：12擊敗統一獅隊。

颱風來臨前的天母棒球場，兩隊打線火花四射，先發投手都未能完成5局投球，龍隊曹祐齊先發3局被敲7安打、失4分，獅隊梅賽斯先發4局被敲7安打、失6分（責失2分）。

獅隊曾數度握有優勢，包括第六局，龍隊後援投手王定穎面對4人只抓到1個出局，因1安打、2四死球保送釀成滿壘，呂偉晟登板的第1球就被林安可掃出滿貫砲，獅隊取得9：7領先。

龍隊第七局再度改寫劇本，王鏡銘遭吉力吉撈．鞏冠、林智勝雙雙敲出二壘打串連先追近到1分差，後續兩保送堆成滿壘，蔣少宏從辛俊昇手中敲安、一棒帶有兩分打點逆轉戰局，龍隊該局攻下3分，取得11：9領先。

林安可八局上敲陽春砲、單場雙響砲，縮小到1分差，吉力吉撈．鞏冠八局下以另一發陽春砲再度強壓獅隊氣勢，引爆龍隊5分大局，包括蔣少宏的兩分砲。龍隊隊史相隔27年再度單場攻下16分以上，前一次已是1998年9月22日。

龍隊帶著16：10進入9局上，還是面臨獅隊強力追擊，林凱威面對3人次沒拿到出局數退場，陳重廷面對林子昱敲安追回兩分，讓戰局一度又緊繃，龍隊狂攻16分卻還是贏得驚險。

丹娜絲颱風逼近，天母棒球場冒雨開打。記者侯永全／攝影
丹娜絲颱風逼近，天母棒球場冒雨開打。記者侯永全／攝影
味全龍隊老將林智勝單場3安打、4次上壘、3分打點。記者侯永全／攝影
味全龍隊老將林智勝單場3安打、4次上壘、3分打點。記者侯永全／攝影
蔣少宏單場雙安，包括一支兩分打點安打、一支兩分砲。記者侯永全／攝影
蔣少宏單場雙安，包括一支兩分打點安打、一支兩分砲。記者侯永全／攝影
林安可單場雙響砲，包括一發滿貫砲、一發陽春砲。記者侯永全／攝影
林安可單場雙響砲，包括一發滿貫砲、一發陽春砲。記者侯永全／攝影

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

吉力吉撈 鞏冠

延伸閱讀

中職／林安可百轟值千金 獅隊2連勝找回封王優勢

中職／林安可關鍵戰敲生涯百轟 史上第8快超車彭政閔、隊史第2快

中職／林安可繼續按兵不動 餅總保守調度防傷情擴大

中職／林岳平談爭王關鍵時刻 林安可、陳傑憲絕不能下二軍

相關新聞

中職／專剋悍將！波賽樂6局6保送無失分 力投115球幫桃猿報仇

颱風前夕的桃園棒球場刮起大風，比賽風向朝樂天桃猿隊一面倒，波賽樂6局無失分演出，加上林承飛、張閔勛都開轟，以7：2擊敗富...

中職／本來不想用林子昱連3天登板 葉總：他一直說他可以

颱風前夕的天母棒球場打出火力四射的一戰，統一獅、味全龍隊各自敲出17支安打，由龍隊以16：12帶走勝利。吉力吉撈．鞏冠單...

中職／林智勝壘間被抓投手卻暴傳 誤以為有盜壘成功嘆「差1次」

味全龍隊今天以16：12擊敗統一獅隊，兩隊火力四射，龍隊的43歲老將林智勝先發也有猛打，還誤以為自己有1次盜壘成功，賽後...

中職／開轟笑說風吹的 張閔勛：我平常有做善事

颱風天前夕，今天中職兩場比賽合計誕生9轟，桃園棒球場的富邦悍將與樂天桃猿隊之戰就有3轟，締造生涯最多轟的張閔勛笑說：「感...

中職／首獲MVP有重大意義 波賽樂談跳舞：我表現最糟的地方

樂天桃猿隊先發投手波賽樂今天6局無失分的演出，幫助球隊以7：2擊敗富邦悍將隊，他也獲選生涯第一次的單場MVP，雖然賽後舞...

中職／吉力吉撈5安、雙響砲 龍隊隔27年爆打16分只夠險勝獅隊

味全龍隊今天找到超級捕手、超級一壘手，還找到有經驗的資深強打，擔任一壘手出賽的吉力吉撈．鞏冠單場5安打、4長打、雙響砲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。