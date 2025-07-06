中職／專剋悍將！波賽樂6局6保送無失分 力投115球幫桃猿報仇

颱風前夕的桃園棒球場刮起大風，比賽風向朝樂天桃猿隊一面倒，波賽樂6局無失分演出，加上林承飛、張閔勛都開轟，以7：2擊敗富邦悍將隊，報了昨天4：18慘敗的一箭之仇。

猿隊先發投手波賽樂賽前防禦率6.35，今天卻能夠壓制悍將打線，前4局都沒被敲出安打，而且投完6局雖然出現5次四壞、1次觸身球不斷堆積壘包，也被敲3支安打，但就是沒有掉分，另有6次三振。

波賽樂投115球寫下來台單場新高，而生涯對戰悍將也取得連續12局無失分，收下本季第2勝，都是從悍將手中拿下。

猿隊打線火力集中在3局下，1出局、二三壘有人時，梁家榮高飛犧牲打、林泓育安打先打回2分，接著張閔勛敲安後，林承飛擊出中外野的三分砲，單局5分取得大幅領先。

6局下猿隊則是林子偉敲出二壘打後推進上三壘，林政華適時安打敲回1分；7局下張閔勛轟出陽春砲擴大領先，本季第3轟也刷新個人單季新高。

悍將打線則是直到8局上才靠申皓瑋的陽春砲破蛋，1出局後陳真安打、孔念恩二壘打，高捷的高飛犧牲打再添1分，但不影響戰局。 樂天桃猿隊林承飛敲出三分砲。圖／樂天桃猿隊提供

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