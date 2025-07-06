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中職／整片外野當「天網」 郭天信守備機會走在破紀錄道路上

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊外野手郭天信。圖／味全龍隊提供
味全龍隊外野手郭天信。圖／味全龍隊提供

味全龍隊郭天信本季在場上扛起中外野、中左外野、中右外野，上半季守備機會寫下生涯新高，他跑得開心，笑說「還能跑，代表還有價值。」陳子豪朱育賢也常常跟他說辛苦了。

郭天信今年上半季在外野164次守備機會，為個人生涯上半季新高，過去從2021年起上半季守備機會依序是110、144、159、136次。

被問到體感上是否有覺得今年守備機會更多、跑的距離更長，郭天信不走「感覺派」、而是「數據派」，他已經查過官網，知道自己過往單季最多守備機會是310次，今年半季164次，按比例來看就知道有比較多。

「其實也還好，我能接的就去接，也沒有刻意要幫或搶。」郭天信透露，陳子豪、朱育賢平常都會跟他說辛苦了，「但我是覺得不用這樣子，畢竟球隊請他們來就是要倚重他們的棒子，我也希望我可以減輕他們守備負擔，讓他們可以更好專心在攻擊上。」他笑說：「可能我本來就愛跑，叫我不跑好像也很奇怪，還能跑代表還有價值。」

郭天信也透露兩位外野老大哥對自己的照顧，朱育賢與他有整季的逐場賭注，上半季若他單場兩次上壘，不管用任何方式達成，朱育賢都會請他喝咖啡，若沒達成就是他請朱育賢，下半季改規則，變成兩人單場比較上壘次數，少的人要請對方喝咖啡，「我都喝黑咖啡，他都喝拿鐵。」至於陳子豪，郭天信透露他本來就很常請大家喝飲料。

聯盟史上從2009年啟用全季120場、半季60場賽制以來，上半季外野手最多守備機會紀錄，由2017年富邦悍將隊林哲瑄179次保持，2015年統一獅隊羅國龍175次居第二，郭天信今年的164次可以排到第三。

單季外野最多守備機會紀錄則由去年中信兄弟隊岳政華321次保持，接著是2016年林哲瑄314次，2023年郭天信、2024年台鋼雄鷹隊陳文杰的310次並列第三。郭天信對此表示，龍隊投手強、三振能力好，能不能破這項紀錄，不在自己掌握，「可以不用被打出來當然最好。」

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朱育賢 郭天信 陳子豪

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