中職／颱風逼近！明天若停班停課 中職只打9局收工

颱風丹娜絲逐漸靠近台灣，今天中職三場賽事中，澄清湖的中信兄弟與台鋼雄鷹之戰已經延期，而台北、桃園兩場比賽將配合縣市政府，若發布明天停班停課訊息，今天比賽就不打延長賽、9局結束。

昨日因受到丹娜絲颱風影響，高雄市政府宣布7月6日停班停課，中職按照規章，將兄弟與雄鷹之戰延期，移至10月4日於原場地澄清湖棒球場舉行。

而今天天母棒球場統一獅隊對上味全龍隊、桃園棒球場富邦悍將隊上樂天桃猿隊順利開打，但中華職棒聯盟也指出，若台北、桃園市政府宣告明天停止上班上課，考量球迷安全，兩場比賽都會打到9局就結束，平手直接和局。

另外若比賽中下雨但風勢過大，場地則不會鋪上大帆布，只以小帆布因應，也是考量現場球迷及工作人員安全。

商品推薦