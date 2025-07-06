中職／最近三場表現翻轉 力亞士找到台灣節奏：還不到最好的我
富邦悍將隊先發投手力亞士最近連3場投出7局以上的優質先發，適應台灣節奏後成功拉長局數，但他認為還不到最好的自己，「希望可以投到8局、完投。」
力亞士來台後前10場出賽是2勝5敗，54.2局丟掉39分（30分責失），防禦率4.95、被上壘率1.48；然而最近3場先發都投到7局以上、責失3分以下，這段期間戰績1勝1敗、防禦率2.14、被上壘率僅0.67。
力亞士表示，先前都在美職、韓職打球，第一次來到台灣，上半季花了比較多時間去適應、調整，希望能夠盡量拉長局數，「之前投球節奏比較快，沒有時間去想太多策略，現在有做到節奏調整、球種的使用變化。」
已經適應了場上節奏，力亞士也適應台灣生活，「家人也很喜歡這裡，認識了很多拉丁籍的朋友，還不到一年就認識比在韓國時還更多人，跟其他球隊的拉丁選手也都變成朋友。」
有趣的是，力亞士過去在韓職時受訪曾透露學過跆拳道，他解釋，那是小時候第一個接觸的運動，但後來轉打棒球的理由很可愛，「因為跆拳道會被打。」
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