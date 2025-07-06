中職／中心棒次12連殺 林子昱登板都遇強打說只是碰巧

味全龍隊投手林子昱今年扮演牛棚要角，近4場出賽還是面對中心棒次12連殺，他坦言有注意到近兩場都是對上中心棒次，沒發現已經4場，但對上第幾棒並無影響，「就算後面棒次，也要當中心棒次在丟。」

林子昱從6月22日起的4場出賽拿下4次中繼成功，不僅都是投1局三上三下的乾淨內容，而且全數都是面對第2到5棒（2到4棒或3到5棒）的強打。攤開本季數據，也是以面對第三棒15打席、第四棒16打席、第五棒15打席居多，碰上第八棒則是6打席、第九棒8打席。

「只是碰巧吧！」林子昱指出，並沒有接獲專門對付中心打者的任務，只是剛好在自己負責的第8局，好像以棒球比賽來說，都是輪到中心棒次居多，「我這兩天有注意到，但沒想到已經連四場，上去就是覺得每一棒都要很小心去解決，沒有在意第幾棒。」林子昱今年投球節奏有感流暢，他也說慢慢來會讓自己想法比較多，「拿到球就是專注在對決狀態下，照著感覺去丟。」

他過去單季最多出賽場數為30場，今年剛過半季已經27場，非常可能寫下新高，他對此認為一直維持正常頻率出賽，準備上相當得心應手，相比之下，久久出賽一次反而不好調整。

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