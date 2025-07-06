快訊

北市放颱風假？網灌爆蔣萬安臉書：今晚想看市長帥一波

不斷更新／丹娜絲來襲！中部5縣市全放颱風假 7日停班課一覽

周一放颱風假？最新風雨預測曝光 明晚前16縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／被余德龍蝴蝶球迷惑 林澤彬：都欺負我

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊游擊手林澤彬。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊游擊手林澤彬。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊游擊防區近期交給林澤彬負責，張育成也稱讚林澤彬近期手感太火燙，甘願轉當一壘手；林澤彬昨天單場3安，不過面對余德龍卻敲出滾地球出局，有點不甘心地對這位過去猿隊學長說：「都在欺負我啊。」

悍將昨天以18：4擊敗樂天桃猿隊，林澤彬3安之外還貢獻2分打點、3得分，不過第9局面對野手登板，卻被余德龍「解決」，林澤彬笑說：「他對我丟蝴蝶球、變速球，丟那些有的沒的。」

2022年之前都效力猿隊的林澤彬跟余德龍在場上打打鬧鬧，林澤彬也說，余德龍過去在猿隊就很照顧自己。

而林澤彬2022年季中因為交易案轉戰悍將，今年開始站穩一軍，出賽40場已經寫下生涯新高，並有著3成48的高打擊率，林澤彬表示，自己就是繼續去努力維持，比賽過程中不會多想這些。

近期悍將更將游擊防區交給林澤彬，昨天賽後張育成也稱讚這位游擊新人選，林澤彬則認為張育成的回歸對球隊幫助很大，「打線上有幫助，氣氛也會影響，他在場上的笑容有很大的幫助，是發自內心的笑。」

而林澤彬也透露自己會向張育成請益游擊守備，「之前自己有幾次失誤，對球隊有傷害，他的回答很簡單，但這樣很好，簡單就好。」雖然兩人位置競爭，但林澤彬認為無論守哪個位置都會有競爭，「只要名單上是我，我就全力以赴。」

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

余德龍 張育成 林澤彬

延伸閱讀

中職／陳晨威揮棒後身體不適未先發 余德龍改守一壘

中職／5局開始鬧阿公…余德龍投1局加演美技 古久保讚：不是他的話做不到

中職／悍將25安18分打爆桃猿 張育成、林岳谷同隊5安史上第4例

中職／林岳谷打5局就有5安打 寫史上第一人紀錄

相關新聞

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

富邦悍將隊今天在桃園棒球場打出超狂紀錄，第四局暴打17人次、攻下13分，這是中職史上第4次有球隊單局攻下13分以上，前一...

中職／悍將25安18分打爆桃猿 張育成、林岳谷同隊5安史上第4例

富邦悍將隊今天打出宇宙大爆炸級火力，全場25支安打，以18：4打爆樂天桃猿隊，林岳谷、張育成都敲5安打，單場單隊兩名打者...

中職／林岳谷打5局就有5安打 寫史上第一人紀錄

富邦悍將隊今天打出宇宙級火力，前5局打完，取得17：1領先，其中林岳谷前5局就敲5安打，成為中華職棒史上第一人。

中職／眼神對到都笑了 陳傑憲牽上徐若熙的手：享受看他投球

味全龍隊「龍之子」徐若熙昨天先發6局失1分好投奪勝，第6局陳傑憲成為三壘殘壘，該局結束情不自禁與他擊掌，他笑說，自己在壘...

中職／徐若熙降、升林凱威 葉總規畫先不空降8、9局勝利組

味全龍隊牛棚今天有強力援兵到，林凱威正式登錄一軍，降下徐若熙。總教練葉君璋表示，林凱威畢竟已有一段時間沒有比賽，剛上來，...

中職／蒙德茲成四死球製造機 餅總不意外但認為他有1強項

統一獅隊洋投蒙德茲投出「四死球製造機」數據，總教練林岳平對此認為還好，這是從他過去數據就已有掌握的部分，但他的投球對打者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。