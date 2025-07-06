中職／被余德龍蝴蝶球迷惑 林澤彬：都欺負我

富邦悍將隊游擊防區近期交給林澤彬負責，張育成也稱讚林澤彬近期手感太火燙，甘願轉當一壘手；林澤彬昨天單場3安，不過面對余德龍卻敲出滾地球出局，有點不甘心地對這位過去猿隊學長說：「都在欺負我啊。」

悍將昨天以18：4擊敗樂天桃猿隊，林澤彬3安之外還貢獻2分打點、3得分，不過第9局面對野手登板，卻被余德龍「解決」，林澤彬笑說：「他對我丟蝴蝶球、變速球，丟那些有的沒的。」

2022年之前都效力猿隊的林澤彬跟余德龍在場上打打鬧鬧，林澤彬也說，余德龍過去在猿隊就很照顧自己。

而林澤彬2022年季中因為交易案轉戰悍將，今年開始站穩一軍，出賽40場已經寫下生涯新高，並有著3成48的高打擊率，林澤彬表示，自己就是繼續去努力維持，比賽過程中不會多想這些。

近期悍將更將游擊防區交給林澤彬，昨天賽後張育成也稱讚這位游擊新人選，林澤彬則認為張育成的回歸對球隊幫助很大，「打線上有幫助，氣氛也會影響，他在場上的笑容有很大的幫助，是發自內心的笑。」

而林澤彬也透露自己會向張育成請益游擊守備，「之前自己有幾次失誤，對球隊有傷害，他的回答很簡單，但這樣很好，簡單就好。」雖然兩人位置競爭，但林澤彬認為無論守哪個位置都會有競爭，「只要名單上是我，我就全力以赴。」

商品推薦