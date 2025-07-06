中職／看陳聖平謎之跑壘轉向是找球 獅隊教練也強調這項規則很基本

統一獅隊陳聖平昨天示範各種出局方式，包括突襲短打點飛、跑壘妨礙守備、壘間牽制出局，第4局的跑壘包括跑在線上、轉向左邊，都引起不少討論，獅隊打擊兼跑壘教練郭俊佑看這次跑壘，確實是明顯的妨礙，至於轉向，雖認為他當時是在找球、而非想要進壘，但也坦言這要看裁判怎麼認定。

獅隊該局的攻勢從首位打者潘傑楷安打開啟，盜上二壘後，陳重羽成功短打推進三壘，兩出局後輪到陳聖平，打向投手方向的滾地球，龍聖傳球打在陳聖平身上，一壘手朱育賢無法接到這球，注意到陳聖平左轉的動作，後續還有撿球補tag，而龍隊則是提出挑戰妨礙守備，成功改判，獅隊跑回的超前分也沒了。

郭俊佑指出，昨天看畫面，就是很明確他的腳已經踩在線內，那就是妨礙，沒什麼好說的。

至於若沒有妨礙，轉向左轉的動作會不會成為下一個問題？他認為：「我們看是在找球，不是要往二壘跑，應該還好，但主要還是要看裁判怎麼認定。」

郭俊佑指出，進壘意圖是當事者最清楚，但有時候看的人會有不同認定，這個規則並不新，也是獅隊春訓時一直反覆在練的東西，「今天也有特別提出來講，要注意這個點，其實平常都有練，他們都知道，但有時沒有發生或比賽當下專注要搶safe沒有去注意到，就是要一再提醒，當然發生過一定會再講，有時候是別隊發生也會講。」

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