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中職／陳晨威揮棒後身體不適未先發 余德龍改守一壘

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊野手余德龍。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊野手余德龍。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊昨天4：18敗給富邦悍將隊，野手余德龍登板投出1局、三上三下，今天改當一壘手，而陳晨威則因身體不適未先發。

猿隊今天讓蔡鎮宇鎮守左外野，總教練古久保健二指出，外野手陳晨威昨天賽前身體就有點怪怪，比賽中一次揮棒落空後，狀況變得不佳，所以今天讓他休息，「還沒有到受傷，就是不舒服。」

而余德龍生涯內野每個位置除了捕手都守過，今年是首次先發一壘手，古久保健二也透露，賽前跟教練團討論要安排余德龍在哪個位置，不希望調動到其他人員下，決定將他排在一壘。

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余德龍 樂天桃猿 陳晨威

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