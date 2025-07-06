中職／林子偉想投古久保立刻說No 成晉也有投手夢

樂天桃猿隊昨天因分差被富邦悍將隊拉開，派出野手余德龍吃局數，意外掀起成晉、林子偉的投手夢，總教練古久保健二聽到後立刻舉起雙手、手掌張開比出拒絕手勢說：「先不要。」

余德龍作為超級工具人，過去已經有過登板投球經驗，也都能順利抓下出局數，但其他野手古久保健二不會輕易答應，「野手上去投球，其實很怕他們受傷。」

古久保健二透露，先前有一場比賽也是分數被拉開，當時余德龍鎮守左外野，所以不想讓他上去投球，結果林子偉跑過來主動請纓說他可以投，古久保立刻回他「先不要」。

外野手成晉也想要爭取一下，「我還是有投手夢。」成晉透露，自己高一時最快球速有到145公里，還會曲球、滑球、變速球，當年參加選秀時一度想以投手身分報名，但被球探勸退。

現任猿隊副領隊沈鈺傑當時是悍將球探，與時任Lamigo桃猿隊的球探藍天勇曾一起到平鎮高中看成晉的隊內賽，不料當天成晉怎麼催最快也只有135公里，兩人勸他不要用投手報名，改以野手選秀。

沈鈺傑當天立刻投球給成晉打，測試他作為野手的能力，沈鈺傑今天談起還歷歷在目，「那時候投了應該有破百球，各種球路去測試，看過他打擊覺得有點東西。」至於現在，沈鈺傑自認已無當年勇，「沒辦法再投那麼多球了啦。」

商品推薦