中職／潘傑楷恍神讓三壘唱空城不需提點 餅總：他自己知道

統一獅隊昨天打到延長10局以4：2擊敗味全龍隊，正規9局內的唯一失分來自一局下，李凱威趁三壘手潘傑楷的疏忽讓三壘唱空城，成功推進壘包，隨後跑回分數，獅隊教頭林岳平談到這記守備，直言是比賽中恍神，不需要提點，「他自己也知道。」

獅隊洋投飛力獅昨天先發7局僅失1分，一局上被前兩位打者吉力吉撈．鞏冠、李凱威都敲出安打，郭天信第一球擺出短棒，沒點下去，但潘傑楷已經快速趨前守備，李凱威看三壘沒人趁機進壘，賺到一次盜壘成功，隨後再靠劉基鴻的高飛犧牲打跑回分數。

林岳平表示，「就是比賽中恍神，沒有什麼好提點，他自己也知道，要提點幹嘛，有看比賽的都知道是他忽略二壘有跑者，只知道要搶對方會不會短打，忽略回壘，這沒什麼好探討。」

林岳平直言，這次忽略了，下次就要更積極，「比賽中任何狀況都要在腦袋中準備好。」

商品推薦