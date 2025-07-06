中職／5局開始鬧阿公…余德龍投1局加演美技 古久保讚：不是他的話做不到

樂天桃猿隊昨天以4：18敗給富邦悍將隊，懸殊的分差逼出「大谷德龍」本季第2次登板，投手余德龍還加演美技守備，總教練古久保健二忍不住讚嘆：「不是德龍的話，是做不到的。」

猿隊昨天在4局上狂失13分，比數早早被拉開，9局上由余德龍登板幫忙吃局數，不僅9球就投出三上三下，最後面對劉俊豪敲出的滾地球更瞬間變回內野手，衝到三壘方向撈球快傳一壘，以美技完成刺殺。

「那個守備是意外啦。」余德龍說：「就是野手的本能反應，球怎麼來就怎麼去處理。」

古久保健二稱讚余德龍猶如在游擊防區的守備，但談到野手登板這件事也說：「球隊今年2次了，希望往後不要再有這樣的狀況。」

余德龍則透露，第5局就開始甩肩膀去鬧總教練，「也是希望讓大家轉換一下情緒。」而到大約6、7局真的接到上去投球的指令，「希望是最後一次。」

作為內外野兼修的「超級工具人」，余德龍生涯僅剩捕手還沒擔任過，投球也已經累積6場出賽，6局僅有1分責失，防禦率1.50、被上壘率1.17，被敲4支安打另有3次保送。

雖然看起來成績不錯，但余德龍認為真的要當投手不容易，「投手有成績壓力，我是丟給他們打就好。」昨天余德龍除了直球外，還投了變速、蝴蝶球。

今天余德龍要先發守一壘，但手套是跟林智平相借，「我自己有投手手套，是賽前練習用，比賽是內外野都用同一款手套，比較習慣。」 樂天桃猿隊野手余德龍昨天登板投出三上三下，還有美技守備。圖／樂天桃猿隊提供 樂天桃猿隊野手余德龍昨天登板投出三上三下，還有美技守備。圖／樂天桃猿隊提供

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