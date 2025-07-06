中職／爭冠期髙塩將樹關門是非常調度 下半季「文胡」各歸其所

統一獅隊昨天打到延長10局以4：2擊敗味全龍隊，取得下半季首勝，球迷口中的「文胡線」陳韻文、胡智爲都扛下1局，聯手守住勝果，總教練林岳平談下半季後援投手佈局，強調會回到一開始規畫，也是就胡智爲長中繼、髙塩將樹7和8局，以及陳韻文救援。

獅隊上半季打到補賽最後一周才奪冠，牛棚戰力幾次扯後腿，是爭冠局勢走到艱險的主因之一，林岳平雖一再強調對陳韻文還是有信心，但多次都是在救援條件下啟用髙塩將樹，甚至直接由他守護8、9局，操作上其實已類似拔終結者。

獅隊昨天贏球，第8局起陳韻文、髙塩將樹、胡智爲依序登板，林岳平今天被問到3人的出賽定位，回應：「會回到一開始的型態，胡智爲長中繼，髙塩7、8局，陳韻文還是必須調整回我們可以信任的救援投手。」

林岳平坦言，上半季尾聲的調度，確實會讓陳韻文感覺自己失去信任，「那時是沒有辦法要做出這樣的調度，希望球隊不要因為連續trouble後，一來影響球員信心、一來是對球隊的傷害，短期內做出比較不一樣的方式。下半季重新開始，還是希望照球隊規畫戰力出賽，找回他們原來的樣子。」

林岳平表示，接下來三人各歸其所，「如果無法呈現出好的內容，才需要調整要怎樣的調配。」昨天陳韻文、胡智爲都有穩住陣腳，「昨天表現很好，接下來希望他們可以持續比較堅強的信心在比賽。」

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