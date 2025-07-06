快訊

北市放颱風假？網灌爆蔣萬安臉書：今晚想看市長帥一波

不斷更新／丹娜絲來襲！中部5縣市全放颱風假 7日停班課一覽

周一放颱風假？最新風雨預測曝光 明晚前16縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／爭冠期髙塩將樹關門是非常調度 下半季「文胡」各歸其所

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅投手髙塩將樹。報系資料照
統一獅投手髙塩將樹。報系資料照

統一獅隊昨天打到延長10局以4：2擊敗味全龍隊，取得下半季首勝，球迷口中的「文胡線」陳韻文胡智爲都扛下1局，聯手守住勝果，總教練林岳平談下半季後援投手佈局，強調會回到一開始規畫，也是就胡智爲長中繼、髙塩將樹7和8局，以及陳韻文救援。

獅隊上半季打到補賽最後一周才奪冠，牛棚戰力幾次扯後腿，是爭冠局勢走到艱險的主因之一，林岳平雖一再強調對陳韻文還是有信心，但多次都是在救援條件下啟用髙塩將樹，甚至直接由他守護8、9局，操作上其實已類似拔終結者。

獅隊昨天贏球，第8局起陳韻文、髙塩將樹、胡智爲依序登板，林岳平今天被問到3人的出賽定位，回應：「會回到一開始的型態，胡智爲長中繼，髙塩7、8局，陳韻文還是必須調整回我們可以信任的救援投手。」

林岳平坦言，上半季尾聲的調度，確實會讓陳韻文感覺自己失去信任，「那時是沒有辦法要做出這樣的調度，希望球隊不要因為連續trouble後，一來影響球員信心、一來是對球隊的傷害，短期內做出比較不一樣的方式。下半季重新開始，還是希望照球隊規畫戰力出賽，找回他們原來的樣子。」

林岳平表示，接下來三人各歸其所，「如果無法呈現出好的內容，才需要調整要怎樣的調配。」昨天陳韻文、胡智爲都有穩住陣腳，「昨天表現很好，接下來希望他們可以持續比較堅強的信心在比賽。」

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

林岳平 胡智爲 陳韻文

延伸閱讀

中職／昔「二刀流」曾偉喆專心投球？林岳平：有比安可會打再試試看

林岳平再率統一獅攻頂 遙想當年的割喉互尬

中職／林岳平感謝5號洋投 要為高塩將樹爭取更好薪水

中職／少兩張ACE靠風火輪+塩之力撐住 林岳平5座季冠軍攀史上第二

相關新聞

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

富邦悍將隊今天在桃園棒球場打出超狂紀錄，第四局暴打17人次、攻下13分，這是中職史上第4次有球隊單局攻下13分以上，前一...

中職／悍將25安18分打爆桃猿 張育成、林岳谷同隊5安史上第4例

富邦悍將隊今天打出宇宙大爆炸級火力，全場25支安打，以18：4打爆樂天桃猿隊，林岳谷、張育成都敲5安打，單場單隊兩名打者...

中職／林岳谷打5局就有5安打 寫史上第一人紀錄

富邦悍將隊今天打出宇宙級火力，前5局打完，取得17：1領先，其中林岳谷前5局就敲5安打，成為中華職棒史上第一人。

中職／眼神對到都笑了 陳傑憲牽上徐若熙的手：享受看他投球

味全龍隊「龍之子」徐若熙昨天先發6局失1分好投奪勝，第6局陳傑憲成為三壘殘壘，該局結束情不自禁與他擊掌，他笑說，自己在壘...

中職／徐若熙降、升林凱威 葉總規畫先不空降8、9局勝利組

味全龍隊牛棚今天有強力援兵到，林凱威正式登錄一軍，降下徐若熙。總教練葉君璋表示，林凱威畢竟已有一段時間沒有比賽，剛上來，...

中職／蒙德茲成四死球製造機 餅總不意外但認為他有1強項

統一獅隊洋投蒙德茲投出「四死球製造機」數據，總教練林岳平對此認為還好，這是從他過去數據就已有掌握的部分，但他的投球對打者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。