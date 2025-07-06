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中職／味全龍侏羅紀主題日2天吸1.6萬人 最終日限量贈品出爐
味全龍《侏羅紀世界：重生》聯名主題日自7月4日起於天母棒球場登場，首兩日已吸引超過1.6萬影迷與球迷朝聖，球員與啦啦隊也穿上聯名主題球衣，全場沉浸在壯闊的恐龍世界與棒球熱情之中。
經典場景再現、主題贈品吸睛、限量聯名商品造成搶購熱潮，侏羅紀氛圍席捲天母，堪稱今年夏天最震撼的主題活動！如今活動進入最終倒數，僅剩7月6日最後一場，還沒朝聖的粉絲千萬不要錯過。
天母球場化身侏羅紀世界，不僅有巨型暴龍、電影經典大門與文物展區，還有女孩們換上主題服裝帶來野性開場舞，以最狂野、最震撼的姿態點燃現場氣氛，贏得觀眾滿堂喝采。
前兩日聯名商品銷售火爆，「球員恐龍蛋」、「琥珀棒球」、「侏羅紀世界聯名短T（球員插畫款）」幾乎完售，今日現場尚有少量現貨商品可搶購。三天限定贈品也受到高度好評，7月6日最終壓軸是「聯名金屬鑰匙圈」，入場即可獲得，數量有限送完為止。
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