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中職／悍將25安18分打爆桃猿 張育成、林岳谷同隊5安史上第4例

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊25支安打暴打18分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊25支安打暴打18分。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天打出宇宙大爆炸級火力，全場25支安打，以18：4打爆樂天桃猿隊，林岳谷、張育成都敲5安打，單場單隊兩名打者5安打以上為史上第4次、悍將隊史第一次。

悍將火力肆虐，猿隊投手群被轟得暈頭轉向，先發投手黃子鵬先成為首位苦主，只撐3.1局被敲10安打、失7分，3局上失血2分已是悍將手下留情，悍將的史詩級攻勢出現在第四局，從孔念恩、李宗賢敲安開始，林澤彬、林岳谷、范國宸的安打都有分數進袋，也打退黃子鵬。

莊昕諺接手面對7人次只拿到1個出局數，被敲4安打、2保送，分數持續膨脹；邱駿威上場，面對4人次又被敲3安打，包括范國宸的三分砲。

悍將單局暴打17打席、攻下13分，過去史上發生過3次單局13分以上，依序是1994年3月28日味全龍隊、1995年7月14日兄弟象隊、2003年3月30日統一獅隊，全數都是第一局，悍將寫下史上第4次，若限定第四局則是史上第一次；此外，單局17打席以上則是史上第5次，最多打席紀錄由1994年3月28日味全龍隊第1局19打席保持。

悍將第5局又是開局前3棒都是安打，李宗賢的雙殺打已為悍將亟欲噴發的火力先部分卸載，林岳谷該局敲出單場第5支安打、貢獻個人單場第5分打點；第6局張育成敲陽春砲，擴大為18：1領先。

悍將洋投力亞士先發7局被敲5安打、失3分，包括林承飛第7局的陽春砲，獲得隊友史詩級的火力支援，拿下本季第3勝。

林岳谷前5局就有5安打，為史上首見紀錄，加上張育成也有5安打，這是中職史上第四次單場單隊兩名打者5安打，前三次來自2011年3月25日統一獅隊郭岱琦、劉芙豪，2017年5月14日Lamigo桃猿隊王柏融、朱育賢，2025年5月10日 統一獅隊林佳緯、陳聖平。

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