中職／颱風丹娜絲持續逼近 6日澄清湖場次延賽
颱風丹娜絲持續增強逼近，中職晚間宣布，原訂6日在澄清湖棒球場舉行台鋼雄鷹與中信兄弟賽事，因為高雄市政府宣布停班停課，延至10月4日原場地補賽。
中華職棒例行賽原訂6日下午4時05分在澄清湖棒球場由雄鷹隊主場迎戰兄弟隊，聯盟發布公告表示，受到丹娜絲颱風影響，高雄市政府宣布6日停班停課，依聯盟規章，本場賽事宣布延賽，將移至10月4日下午5時05分原場地補賽。
雄鷹隊下半季開季從4日起在澄清湖棒球場安排與兄弟打3連戰，4日比賽擊敗兄弟，今天比賽吞敗、中止對戰6連勝，明天延賽，下一場比賽將在9日以嘉義市立棒球場為主場迎戰樂天桃猿隊。
🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言