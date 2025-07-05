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中職／獅隊10局險勝龍隊…陳傑憲形容林佳緯「無害」 盼他提升自我價值

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊今天打到延長賽以4：2擊敗味全龍隊，林佳緯、陳傑憲10局上的串連安打攻下3分成為致勝關鍵。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊今天打到延長賽以4：2擊敗味全龍隊，林佳緯、陳傑憲10局上的串連安打攻下3分成為致勝關鍵。記者蘇健忠／攝影

統一獅隊今天打到延長賽以4：2擊敗味全龍隊，林佳緯陳傑憲10局上的串連安打攻下3分成為致勝關鍵。兩人今年都曾是網路社群熱議人物，陳傑憲賽後受訪談到這位小老弟，直言很羨慕他的天賦與身材，他的個性屬於比較活在自己的小宇宙，在他眼中，林佳緯是「無害」的，「只能可能在職業這一塊，他必須要去認知怎樣做，才可以成為之後學弟的榜樣、創造自己更好的價值。」

此役在正規9局上演投手戰，龍隊洋投龍聖投5局被敲4安打、失1分，獅隊洋投飛力獅更是7局僅失1分，牛棚都成功凍結比分，以1：1進入延長賽。陳禹勳負責的10局上，獅隊攻勢從邱智呈代打內野安打開啟，林佳緯安打先送回1分，陳傑憲二壘打一棒掃回兩分，堪稱底定大局的一棒。

陳傑憲獲選為單場MVP，賽後卻是詢問為何不是給勝利打點（林佳緯），談到這位小老弟，陳傑憲表示：「我們選手常在相處，我們都知道他的個性。他的身體條件很好，是一個很有天賦的選手，連我都很羨慕他有這樣的天賦、身材，不管丟球、跑步、守備都很好。」

陳傑憲坦言，春訓時，身為學長的自己，有時對他也會有一些叮嚀，「和他相處後才發現，他有些時候是無心的，滿常會沈浸在一個狀況裡。身為學長要把他拉出來，好好跟他開導。」他說林佳緯是一位很棒的學弟，「基本上他無害，只是可能在職業這一塊，他必須要去認知怎樣做，才可以成為之後學弟的榜樣、創造自己更好的價值。」

林佳緯今年從二軍出發，總教練林岳平在訪談中直言他需要更正視自己的職業生涯，因此開啟不少話題；陳傑憲年輕時守游擊失誤百出也曾聽過各種酸言酸語，今年的「開球風波」更是掀起巨浪，談面對社群輿論的抗壓，他坦言：「我們年輕時也曾因為網路言語影響心情，這是他需要學習的地方，當選手就是場上的地方做好就好，場外每個人都有自己私領域，不太會干涉。」

統一獅隊今天打到延長賽以4：2擊敗味全龍隊，林佳緯、陳傑憲10局上的串連安打攻下3分成為致勝關鍵。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊今天打到延長賽以4：2擊敗味全龍隊，林佳緯、陳傑憲10局上的串連安打攻下3分成為致勝關鍵。記者蘇健忠／攝影
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統一獅隊今天打到延長賽以4：2擊敗味全龍隊。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊今天打到延長賽以4：2擊敗味全龍隊。記者蘇健忠／攝影

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