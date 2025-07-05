中職／林岳谷打5局就有5安打 寫史上第一人紀錄

富邦悍將隊今天打出宇宙級火力，前5局打完，取得17：1領先，其中林岳谷前5局就敲5安打，成為中華職棒史上第一人。

面對猿隊先發投手黃子鵬，林岳谷首局就敲安打，該局攻勢無功而返，悍將三局上林澤彬二壘打後，林岳谷敲出一壘打，幫助悍將先馳得點。

悍將爆炸性攻勢出現在第四局，從孔念恩、李宗賢敲安開啟攻勢，林澤彬、林岳谷、范國宸的安打都有分數進袋，也打退黃子鵬。猿隊換投後一樣難擋悍將亂棒，林岳谷面對邱駿威再敲安打，單局就有雙安。

悍將第5局又是開局前3棒都是安打，李宗賢的雙殺打已為悍將亟欲噴發的火力先部分卸載，林岳谷該局敲出單場第5支安打、貢獻個人單場第5分打點。

林岳谷直到第7局面對蘇俊璋才首度被解決，打向投手方向滾地球出局，但前5局已有5安打，過去中華職棒史上不曾出現過，已寫史上第一人紀錄。

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