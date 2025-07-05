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中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

中職／9局劇場1球劇終 兄弟終於中斷對戰雄鷹6連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊中斷對台鋼雄鷹隊的6連敗，王威晨、陳俊秀都有關鍵貢獻。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊中斷對台鋼雄鷹隊的6連敗，王威晨、陳俊秀都有關鍵貢獻。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊面對台鋼雄鷹隊的6連敗，今天終於畫下句點，陳俊秀此役不僅雙安，還有重要守備幫助球隊，王威晨則是雙安貢獻兩分打點，幫助兄弟以6：3擊敗雄鷹。

雄鷹由日籍投手吉田一將先發，未能完成5局投球，投4.2局被敲11安打、失6分。

兄弟第四局的攻勢從前兩棒宋晟睿、陳俊秀接連安打開啟，曾頌恩、岳東華安打各挹注1分打點，高宇杰繼續靠保送堆壘，江坤宇的高飛犧牲打送回第3分，王威晨安打追加兩分，兄弟單局攻下5分；兄弟五局上再有3支安打的串連攻下1分。

兄弟鄭浩均先發5局被敲2安打、失1分，失分出現在四局下，吳念庭保送、魔鷹二壘打，攻占二、三壘有人，鄭浩均出現暴投送分。

蔡齊哲把關的七局下，前兩位打者曾子祐、顏郁軒都敲安打，危機浮現，但陳俊秀展現老將價值，先撲接攔下紀慶然的滾地球，硬生生擋下一支安打，王博玄擊出的一壘方向滾地球，雖讓雄鷹跑回1分，但陳俊秀成功策動雙殺，瓦解該局危機。

兄弟由謝榮豪把關九局下，一出局後保送顏清浤，王博玄擊出的一壘方向滾地球穿過陳俊秀手套而過，紀錄為守備失誤，兩出局後再保送吳念庭，滿壘局面碰上魔鷹，巨大危機之下，謝榮豪投出保送擠回1分後換上陳冠穎接手，結果1球搞定關門任務，兄弟驚險守下這場勝利。

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