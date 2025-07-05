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中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

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中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊單局暴打13分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊單局暴打13分。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在桃園棒球場打出超狂紀錄，第四局暴打17人次、攻下13分，這是中職史上第4次有球隊單局攻下13分以上，前一次已要追溯到2003年3月30日第1局統一獅隊。單局17打席則是史上第5次，前一次為2019年10月3日第1局，同樣也是悍將。

面對猿隊先發投手黃子鵬，悍將三局上林澤彬二壘打、林岳谷一壘打串連先馳得點，張育成補上安打再攻下1分。

悍將的史詩級攻勢出現在第四局，從孔念恩、李宗賢敲安開啟攻勢，林澤彬、林岳谷、范國宸的安打都有分數進袋，也打退黃子鵬，留下3.1局被敲10安打、失7分的慘烈成績。

莊昕諺接手面對7人次只拿到1個出局數，被敲4安打、2保送，分數持續膨脹；邱駿威上場，面對4人次又被敲3安打，包括范國宸的三分砲。

悍將單局暴打17打席、攻下13分，過去史上發生過3次單局13分以上，依序是1994年3月28日味全龍隊、1995年7月14日兄弟象隊、2003年3月30日統一獅隊，全數都是第一局，悍將寫下史上第4次，若限定第四局則是史上第一次；此外，單局17打席以上則是史上第5次，最多打席紀錄由1994年3月28日味全龍隊第1局19打席保持。

富邦悍將隊單局暴打13分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊單局暴打13分。圖／富邦悍將隊提供

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富邦悍將 張育成 統一獅 范國宸 黃子鵬

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