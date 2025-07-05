中職／龍隊球團赴日交流 造訪訓練基地、學習地方經營

中職味全龍隊今天發布新聞稿表示，龍隊球團赴日進行參訪行程，與北海道日本火腿鬥士隊團隊進行交流，隨後造訪橫濱DeNA灣星隊主場及訓練基地，學習地方經營、組織制度等。

味全龍球團今天表示，球團近日前往日本參訪行程，此行深入探討球隊經營、在地行銷、數據分析應用與育成體系等議題，展現球團持續強化組織體質、厚植球員養成並拓展國際合作的決心與行動力。

龍隊球團指出，地方經營的學習也是本次交流重點，透過全面且有系統的網絡展開在地球迷經營，是味全龍球團整體經營策略重點。此行龍隊也觀摩了東京巨蛋與橫濱球場主場賽事，團隊針對賽事軟硬體內容進行全面性的學習，期盼持續強化球迷體驗，提升賽事服務內容。

味全龍球團表示，這次赴日行程不僅是一場觀摩與學習，更是一段確認方向、深化理念的重要歷程，「從組織制度、行銷創新到球迷經營，我們親身見證日本職棒如何形塑永續價值。」

龍隊球團指出，團隊將汲取這些經驗，轉化為球隊持續前進的動能，邁向更專業、更具國際競爭力的球團未來。

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