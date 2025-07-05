快訊

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

中職／林凱威歸隊一軍 葉總讚勝利組牛棚林子昱、吳俊杰

中央社／ 台北5日電
吳俊杰(左)與林子昱。資料照
吳俊杰(左)與林子昱。資料照

中職味全龍隊今天將投手林凱威拉上一軍，不過因為已經久沒比賽，教頭葉君璋表示，會找適當時機讓他登板；葉君璋也稱讚本季勝利組牛棚吳俊杰、林子昱，投球心態相當成熟。

林凱威之前有右手肘發炎傷勢，4月底之後就沒有在一軍出賽，直到今天回歸一軍，龍隊把昨天先發的徐若熙下放二軍調整。

龍隊總教練葉君璋今天賽前表示，雖然林凱威回歸一軍了，不過因為他已經有一段時間沒有比賽，不會馬上回去投後段8、9局的位置，「會讓他找適當的時機上去投，既然上來了，就找機會讓他上去投。」

葉君璋也提到，今年龍隊勝利組牛棚投手吳俊杰、林子昱都表現很好，「他們在過去本來就是很有能力的投手，前幾年吳俊杰一直沒辦法找到好的狀況，不過這1、2年有慢慢回到過去的水準，他自己有調整到位。」

葉君璋認為，吳俊杰的心態成熟，「壓力對他來講是正面的，在這個位子（勝利組牛棚）自然可以勝任。」

另外，葉君璋指出，林子昱過去擔任先發投手有時比較可惜，「他的球種都滿不錯的，當初也是考慮到底要讓他在牛棚還是先發，如果現在牛棚有不錯表現，就讓他在牛棚，年紀也成熟，這個位置滿適合的。」

本季目前吳俊杰出賽17場、投16局，拿下3次中繼成功，防禦率1.69；林子昱則是出賽26場、投24局，拿下9次中繼成功，防禦率1.13。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

林子昱 牛棚 葉君璋

延伸閱讀

中職／徐若熙降、升林凱威 葉總規畫先不空降8、9局勝利組

中職／葉總捏一把腰脊肉盯跑壘 張政禹拗1次挑戰拗不到第2次「怪自己」

中職／徐若熙第2勝入袋與霧眉無關 葉總都說：有分數了

中職／龍隊選秀即戰力？葉總點名黃暐傑外還有一人

相關新聞

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

富邦悍將隊今天在桃園棒球場打出超狂紀錄，第四局暴打17人次、攻下13分，這是中職史上第4次有球隊單局攻下13分以上，前一...

中職／眼神對到都笑了 陳傑憲牽上徐若熙的手：享受看他投球

味全龍隊「龍之子」徐若熙昨天先發6局失1分好投奪勝，第6局陳傑憲成為三壘殘壘，該局結束情不自禁與他擊掌，他笑說，自己在壘...

中職／徐若熙降、升林凱威 葉總規畫先不空降8、9局勝利組

味全龍隊牛棚今天有強力援兵到，林凱威正式登錄一軍，降下徐若熙。總教練葉君璋表示，林凱威畢竟已有一段時間沒有比賽，剛上來，...

中職／蒙德茲成四死球製造機 餅總不意外但認為他有1強項

統一獅隊洋投蒙德茲投出「四死球製造機」數據，總教練林岳平對此認為還好，這是從他過去數據就已有掌握的部分，但他的投球對打者...

中職／葉總捏一把腰脊肉盯跑壘 張政禹拗1次挑戰拗不到第2次「怪自己」

味全龍隊張政禹昨天兩次call挑戰，總教練葉君璋一次勉為其難答應，一次堅決不動搖，張政禹坦言有點小小難過，但只怪自己前一...

中職／何宗旂成棒隊磨練1年獲龍隊指名 阿嬤感動落淚

19歲投手何宗旂去年選秀失利，進桃園市成棒隊磨練1年，球速、控球提升，今年中職選秀第4輪獲味全龍指名，喊到名字當下阿嬤感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。