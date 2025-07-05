中職／緋聞對象賴可說要把手砍了 林佳緯：很好啊

統一獅隊林佳緯昨天擊出首局首打席全壘打，為中職史上最年輕達成者。他今天表示，本季很常用鎖定第1球的策略，很開心下半季首場就有好效果，且是從徐若熙手中敲出。

獅隊昨天在天母棒球場與味全龍隊交手的賽事，1局上林佳緯就從徐若熙手中轟出陽春砲，為首局首打席首球全壘打，並以20歲又174天的年紀，成為最年輕首局首打席全壘打締造者。

徐若熙昨天表示，林佳緯通常比較習慣打第1球，但沒有注意到就往好位置攻擊。林佳緯今天說：「我在這1季滿常第1球就攻擊，一直都是我的攻擊策略，延續上半季做的事情，很開心下半季第1場就有好效果。」

對於第1球攻擊策略，林佳緯指出，「教練團這邊說打第1球是沒關係，但就是盡量要有威脅性的揮棒、有品質的擊球去做攻擊，如果第1個打者很輕鬆地被拿到出局數，後面對投手來說會比較順手，打第1球也會有風險。」

林佳緯提到，昨天是從現在這個聯盟最好的投手（徐若熙）手中敲出全壘打，「打到他比較沒投那麼好的球，很開心。」

至於最年輕達成紀錄，林佳緯說：「比賽結束後看到手機才知道，有這個機會很開心，代表一開始就成功達到這個事，希望之後達到更多紀錄。」

另外，昨天林佳緯的全壘打也引起場外話題，林佳緯的戀愛緋聞對象是味全龍啦啦隊賴可，昨天賴可在「龍TV」笑說：「等一下就把他（林佳緯）的手給砍了。」對此，林佳緯今天說：「（我的手）很好啊。」

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