中職／徐若熙降、升林凱威 葉總規畫先不空降8、9局勝利組

味全龍隊牛棚今天有強力援兵到，林凱威正式登錄一軍，降下徐若熙。總教練葉君璋表示，林凱威畢竟已有一段時間沒有比賽，剛上來，會先找適當時機讓他上場，不會馬上就扛下8、9局勝利組牛棚。

林凱威今年在一軍出賽8場後傳傷情，最後一場出賽為4月23日，原本擔心是韌帶撕裂，幸好檢查後為發炎，降下二軍休息，7月1日開始在二軍出賽，今天正式升上一軍。

葉君璋表示，林凱威目前狀況都已無問題，只是差在已有一段時間沒有比賽，不會馬上讓他去投8、9局，「還是會以原來模式去比賽，但要找適當時機讓他上去投。」此外，今天張祐嘉、陳思仲都隨隊出現在天母，但未登錄一軍。

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