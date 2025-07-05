中職／蒙德茲成四死球製造機 餅總不意外但認為他有1強項

統一獅隊洋投蒙德茲投出「四死球製造機」數據，總教練林岳平對此認為還好，這是從他過去數據就已有掌握的部分，但他的投球對打者來說並不好應對。

蒙德茲出賽11場，拿下5勝3敗、防禦率3.54，帳面成績並不算太差，但內容卻呈現極度不安，29次四壞球、9次觸身球保送都居全聯盟最多，四死球率（每9局四死球次數）5.61在局數達標進榜門檻的投手中也是最慘，其他人都在4以下。

「這是他的特色。」林岳平表示，從蒙德茲過去的數據顯示，「就是控球、保送是他比較隱憂的地方，目前投起來，保送多的場次掉分就多，這很正常。」但他也強調，蒙德茲的球對打者來說並不好應付。

獅隊還有尚未註冊的5號洋投衛蘭德，於二軍出賽11場（先發10場），拿下3勝4敗、防禦率3.22，最近一場出賽為6月27日對台鋼雄鷹隊二軍先發3.2局失5分（責失4分），有4次保送。

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