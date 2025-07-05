中職／眼神對到都笑了 陳傑憲牽上徐若熙的手：享受看他投球

味全龍隊「龍之子」徐若熙昨天先發6局失1分好投奪勝，第6局陳傑憲成為三壘殘壘，該局結束情不自禁與他擊掌，他笑說，自己在壘上也很享受他的投球，那局看他成功解決危機，兩人眼神對到，都露出笑容，「手就很莫名就擊上了。」

龍隊昨天以4：1擊敗統一獅隊，徐若熙第六局一出局後面對陳傑憲，因游擊手失誤釀成上壘，後續面對林安可、林子豪飆出三振成功解危。

有趣畫面出現在三壘上的陳傑憲，與徐若熙雙手牽上，在激烈的場上對戰之餘出現柔情場面。陳傑憲今天面對媒體上前訪問有些意外，後來才知道是因為這一幕被捕捉到。

陳傑憲回顧那一局狀況，「那局我失誤上壘，一人出局、二壘有人，對上我們中心棒次，他在那時可以穩住，把狀況守下來，這是滿值得讚許的地方。」陳傑憲說：「身為好的投手，必須在不可控狀況下冷靜為把危機處理起來，我覺得他做得很好。」

陳傑憲笑說：「其實在壘上看他丟球，我自己也很享受。他解決那一局，我知道他球數也差不多了，那個時間點，我看著他、他看著我，對笑一下，手就很莫名就擊上了。」

聊到徐若熙，陳傑憲大讚：「若熙就是今年本土裡最好的先發，今年關注度也非常大，加上古林的例子，相信大家都很關注他。」陳傑憲也提到，自己喜歡打國際賽，透過賽事和大家相處，本來就知道徐若熙很厲害，「知道他的做人處事後，更欣賞他的謙虛，對自己的投球也很執著。看到他有好表現，身為對手，也很想給他讚許。」

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