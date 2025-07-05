中職／葉總捏一把腰脊肉盯跑壘 張政禹拗1次挑戰拗不到第2次「怪自己」

味全龍隊張政禹昨天兩次call挑戰，總教練葉君璋一次勉為其難答應，一次堅決不動搖，張政禹坦言有點小小難過，但只怪自己前一局才剛用掉一個挑戰，能夠理解教練團為何不挑戰。

張政禹先在二局下打出游擊方向滾地球，全速衝刺，與獅隊游擊手陳聖平的傳球比速度，一壘審邱景彥判決出局，葉君璋面露不是很想挑戰的表情，與子弟兵再三確認後，還是勉為其難比出小框框，結果維持原判。

續集發生在第三局張政禹敲安後嘗試盜二壘，這回被二壘審范元淦也無情判決出局，張政禹依然想要挑戰，這回葉總不給拗，直接揮手把他叫回來，而這回根據後續重播畫面顯示，張政禹確實有可能閃過觸殺，龍隊錯過一次可能改判的機會。

張政禹表示，自己對那球滿有信心，沒有挑戰，「有點小小難過，但理解教練團用意，畢竟還是前面局數，可能後面還有很多重要play需要用到這個挑戰，當然沒有是最好。」張政禹坦言，下來後，自己也是一直問「是safe吧？」但也不諱言可能有自己沒注意到的事，像是袖子被摸到之類的，「沒挑戰，也不能怪誰，畢竟自己前面把一個挑戰用掉了，第二次又那麼接近。」

第六局轉播鏡頭還捕捉到兩人在休息室講悄悄話，葉總朝張政禹的腰間肉扭了一下，成為可愛一幕。張政禹還原當時與葉總的對話，兩人是在聊球場上的事，包括打擊、跑壘的事，「被捏肉那一下，是在講跑壘，算是幫我增加我的經驗值。」

葉君璋談到張政禹要的第一個挑戰，他直言看起來就是出局，知道改判的機率不高；至於第二次，葉總認為單純以時間來看是有死到有剩，「但對方沒tag到他。」當時決定不挑戰，確實因為考量還在比賽前段。

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