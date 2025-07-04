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中職／徐若熙第2勝入袋與霧眉無關 葉總都說：有分數了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手徐若熙投完第6局，笑得很開心。記者蘇健忠／攝影
味全龍先發投手徐若熙投完第6局，笑得很開心。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天面對統一獅投出6局6K、失1分的表現，加上隊友分數來得及時，在下半季首戰拿下本季第2勝，就練總教練葉君璋都說：「今天滿幸運的，有打一些分數了。」

龍隊今天在2局下靠著吉力吉撈．鞏冠的清壘安打灌進3分打點，一口氣逆轉比數，最終以4：1拿下勝利，徐若熙繼5月24日後再次奪勝。

葉君璋指出，今天打線有分數支援，徐若熙投起來比較安定，但還可以更好，像是首局投出的第一球就挨轟，「今年他的球路比較平一點，相對打者好掌握，當然對他要求也比較高。後續有做出修正，這也是接下來的課題，每局有狀況要很快調整回來。」

徐若熙則表示，首局挨轟可能是打者習慣打第一球，「自己沒有注意到，就往比較好的位置去攻擊。」雖然第2勝久違入袋，但他說自己不會特別去想勝投，球隊也有打得很好的時候。

今天能在首局首打席被林佳緯敲出全壘打後轉身壓制，徐若熙表示，自己沒有想太多，今天就是照著捕手的配球去投，挨轟後也是持續攻擊好球帶。

截至今天賽前，徐若熙生涯對戰統一獅隊9場出賽，2勝6敗、防禦率5.17，然而今天卻能繳出好投，就連陳傑憲也在換局時擊掌致意，徐若熙表示，自己也沒有特別做什麼，「就把自己最好的球種、球質丟出來。」

比賽中間有個小插曲，6局上徐若熙示意裁判請求重新繪製打擊區，比賽因此一度暫停，徐若熙表示：「因為滿歪的，右打打擊區已經快到本壘板，有可能影響到好球帶，右打者往本壘踩就不好丟。」

徐若熙本季首次站上天母主場MVP頒獎台，跟上次在大巨蛋不同的是，剛做好的霧眉引起球迷關注，徐若熙也笑著解釋，眉毛上的傷疤之前一直都想要處理，趁著空檔去霧眉遮蓋，跟改變運氣沒有關係，「我也是今天才知道（有這個說法）。」

味全龍先發投手徐若熙（右）投完第6局，台灣隊長陳傑憲（左）偷偷上前向徐若熙拍掌致意。記者蘇健忠／攝影
味全龍先發投手徐若熙（右）投完第6局，台灣隊長陳傑憲（左）偷偷上前向徐若熙拍掌致意。記者蘇健忠／攝影

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徐若熙 統一獅 葉君璋

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