中職／徐若熙克服「恐獅症」 6局6K失1分收本季第2勝

味全龍隊先發投手徐若熙擺脫「恐獅症」，本季第一次對上統一獅隊就繳出6局失1分的優質先發，而打線也給予援護，由龍隊以4：1取得下半季首戰勝利，徐若熙進帳本季第2勝，上一勝已經是5月24日。

截至今天賽前，徐若熙生涯對戰統一獅隊9場出賽，2勝6敗、防禦率5.17，然而今天卻以92球成功壓制獅隊6局，被敲4支安打，僅有首局首打席首球被林佳緯敲出全壘打造成傷害，另有6次三振。

而龍隊則是在2局下由陳子豪、蔣少宏敲安，2出局後李凱威觸身球保送上壘，吉力吉撈．鞏冠在滿壘時敲出二壘安打，清空壘包換回3分打點；3局下劉基鴻、張政禹兩支安打又換回1分。 味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。記者蘇健忠／攝影

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