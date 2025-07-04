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中職／後勁跨季18連勝威武 兄弟對雄鷹慘吞6連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹後勁的「不敗靈氣」在下半季持續發威，自己投出6局無失分演出，而球隊也以2：0擊敗中信兄弟隊，後勁締造跨季18連勝，先發連25場不敗，雙雙逼近「嘟嘟障礙」。

兄弟上半季對雄鷹3勝9敗，下半季首戰還是一籌莫展，今天打線更是完全熄火，即使王牌投手羅戈6.1局失2分的優質先發，還是吞下對戰6連敗。

後勁今天以103球投完6局，被敲6支安打另有3次四壞，但就是沒失分，另外有7次三振，成功延續不敗之身，距離「嘟嘟」潘威倫保有的跨季21連勝、先發連27場不敗紀錄，已經看得到車尾燈。

後勁賽後也表示：「非常感謝隊友們，大家都很努力認真，我知道上場投球，大家一定會罩著我，無論攻擊、守備都是。」

雄鷹打線在2局下由張肇元轟出陽春砲，3局下紀慶然、郭永維、吳念庭的3支安打再添1分；後勁退場後，許育銘、陳柏清、林詩翔先後登板各投1局無失分，順利守成。

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台鋼雄鷹 後勁

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