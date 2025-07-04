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中職／張閔勛首支滿貫砲 陳冠宇聰明守備澆熄悍將反撲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊捕手張閔勛敲出生涯第一發滿貫砲。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊捕手張閔勛敲出生涯第一發滿貫砲。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天靠著威能帝7局失3分的優質先發，加上張閔勛生涯第一支的滿貫砲，以5：4擊敗富邦悍將隊，在下半季首戰終止了上半季最後的5連敗頹勢。

近日接到冰箱廣告的陳真今天卻展現「熱男之力」，4局上的一發兩分砲、本季第3轟，幫助悍將領先拉開到3：0，另一分是2局上靠失誤拿下。

只不過4局下悍將同樣因失誤掉分，而6局下1出局後猿隊連續3支安打攻佔滿壘，張閔勛敲出左外野全壘打，生涯第一發的滿貫砲，幫助猿隊逆轉比分。

9局上陳冠宇登板後，雖然被孔念恩率先敲安，但李宗賢觸擊點成飛球，陳冠宇等球落地再撿起，成功完成雙殺，也讓下一棒林澤彬敲出的安打沒有造成傷害，再三振掉代打的王念好結束比賽。

猿隊先發投手威能帝雖然前4局丟掉3分（2分責失），但隨後回穩投完7局一共被敲6支安打，沒有再失分，另有5次三振、1次四壞保送，拿下個人本季第7勝，防禦率2.77。

而悍將先發投手布坎南則是前5局僅失1分，第6局損失慘重，總計6局被敲8支安打包含1轟，丟掉5分有4分責失，防禦率上升到2.22，本季第4場出賽還沒進帳首勝先拿首敗。

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樂天桃猿 陳冠宇

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