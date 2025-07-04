中職／「狙擊手」邱麒璋為雄鷹開球 前兄弟好手變屏東名店老闆

台鋼雄鷹下半季首戰今天在澄清湖主場登場，球團特別邀請高屏在地店家代表，同時也是前兄弟象球星邱麒璋擔任開球嘉賓，過去因代打時常建功而有「狙擊手」美名，今天為賽事開出精采好球。

再次踏上職棒球場，邱麒璋說：「今天是我退休25年來第一次踏上球場，心情非常激動，好像現在心臟跳得很大力，所有回憶都在剛才湧現。」

接球捕手特別由過去兄弟象隊友路易士擔任，邱麒璋說：「我們在兄弟是比較年輕的選手，他都很大方把技巧教我們，是一個很客氣的人。」

台鋼雄鷹深耕南台灣，走訪各地推廣棒球運動，也期待棒球融入市民生活，並與在地店家有更多結合。今年曾邀請高雄在地店家，同時也是前三商虎強打好手陳正中開球。

今天再邀請屏東在地店家，用背號「27」創立「27號台豚香腸」，邱麒璋說：「香腸這個事業是承襲媽媽的手藝，香腸跟鹹豬肉都非常受到大家喜愛！」

7月4日下半季首戰就在澄清湖主場，台鋼雄鷹邀請邱麒璋擔任開球嘉賓，而下半季第一檔主題活動「煞猛拚！好客棒球日」7月5、6日登場，台鋼雄鷹與客家委員會攜手舉辦客家日，邱麒璋正好就是客家籍，除了是高屏店家代表，也為下半季第一檔主題活動揭開序幕。 台鋼雄鷹下半季首戰邀請高屏在地店家代表，同時也是前兄弟象球星邱麒璋擔任開球嘉賓。圖／台鋼雄鷹隊提供

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