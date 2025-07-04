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中職／林佳緯首局首打席首球開轟初體驗 賴可：Oh My God！
統一獅隊林佳緯將力量全部釋放在球場上，下半季第一場比賽，面對味全龍隊徐若熙首局首打席首球就敲出全壘打，也是個人生涯的初體驗，獅隊上次出現也已經是7年前。
林佳緯上半季敲出63支安打位居全隊最多，其中包含2發全壘打，今天在下半季首戰擔任第1棒、中外野手，面對徐若熙投出的第一球就揮棒，把球掃出右外野全壘打牆。
這是林佳緯本季第3轟，追平生涯單季最高，而且是生涯首次首局首打席開轟，加上首球屬性是中職史上第40次出現首局首打席首球，獅隊隊史上一次已經是2018年6月19日的吳桀睿所敲出。
有趣的是，林佳緯日前與味全龍啦啦隊賴可傳出緋聞，今天賴可雖然未在場邊應援陣容中，但仍擔任龍隊主場轉播「龍TV」的來賓，旁觀全場賽事，看到林佳緯開轟直呼：「Oh My God！不要鬧！。」
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